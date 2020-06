Nel 2021 a Stoccolma aprirà un museo dedicato ad Avicii

Il prossimo anno verrà aperto a Stoccolma, in Svezia, un nuovo museo dedicato alla vita e alla musica di Avicii. Il comunicato stampa spiega che l’Avicii Experience “avvicinerà i visitatori non solo all’artista, ma anche alla persona Tim Bergling. Il pubblico seguirà il viaggio di Tim da nerd solitario della musica a superstar, dalla sua stanza dove tutto è iniziato fino allo studio di Los Angeles dove sono stati realizzati i suoi più grandi successi”.

In mostra ci sarà un mix di cimeli, fotografie e video mai visti prima. Le esibizioni offriranno inoltre ai visitatori la possibilità di “esplorare il processo creativo e le numerose collaborazioni alla base della sua opera”. L’Avicii Experience, presenterà la prima versione inedita della hit di Levels, nonché musica inedita precedentemente utilizzata per creare l’album postumo 2019, Tim.

In una dichiarazione, uno dei collaboratori di Avicii, Chic. Nile Rodgers, ha dichiarato: “Avicii è stato giustamente celebrato come uno dei più grandi DJ di tutti i tempi e come un artista importante che ha registrato dischi di grande successo, ma quello che ricorderò di più è che Tim è stato uno dei migliori cantautori con il quale abbia mai lavorato. Potevamo lavorare insieme per 24 ore al giorno e continuava ad avere idee e spunti sulle melodie. Era un genio della melodica che non ha ancora avuto il riconoscimento che merita per il suo straordinario talento”.

L’Avicii Experience farà parte di una nuova struttura a Stoccolma chiamata SPACE dedicata alla musica, ai giochi e alla creazione di contenuti. Una parte delle entrate dell’Avicii Experience andrà alla Fondazione Tim Bergling, che la famiglia ha creato dopo la sua morte per raccogliere fondi e creare consapevolezza per una serie di cause, in particolare quelle legate alle malattie mentali e alla prevenzione del suicidio.