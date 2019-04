Avicii, in arrivo l’album postumo ‘Tim’

La famiglia di Avicii ha deciso di pubblicare l’album postumo TIM, in uscita il prossimo 6 giugno, in cui sarà raccolta tutta la musica inedita cui il producer stava lavorando prima della tragica morte, avvenuta nell’aprile del 2018. Il disco sarà anticipato dal singolo SOS, in uscita fissata per il prossimo 10 aprile.

L’album, infatti, era quasi concluso, ha scritto la famiglia in un comunicato: “C’erano canzoni quasi finite, con note, email e messaggi sulla sua musica. Gli autori che stavano collaborando con Tim hanno continuato il lavoro iniziato nella maniera più aderente possibile alla visione del nuovo album”.

I ricavi del disco andranno poi alla fondazione nonprofit Tim Bergling, ente voluto dalla famiglia del producers per la prevenzione dei disturbi mentali e del suicidio.