Avicii: una fondazione per combattere i suicidi

La famiglia di Avicii ha annucianto la nascita della Tim Bergling Foundation, in onore del Dj e produttore scomparso ad aprile 2018.

La fondazione ha come scopo combattere per una serie di cause, a partire da quelle relative alla malattia mentale e alla prevenzione del suicidio. Ma nel programma si trova spazio anche per la sensibilizzazione nei confronti di questioni più ampie come il cambiamento climatico, la conservazione della natura e delle specie in via di estinzione, sia in Svezia (il Paese di Avicii) che all’estero.

“Tim voleva fare la differenza – creare una fondazione con il suo nome è il nostro modo per onorare la sua memoria e continuare ad agire nel suo spirito”, ha detto la famiglia in una nota.