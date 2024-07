AMA Music Festival 2024 torna a luglio e si prepara per l’unica data italiana degli Offspring

È il caso di dirlo: chi ci AMA, ci segua, al Music Festival pronto ad animare il Veneto durante i mesi di luglio e agosto con la sua edizione 2024. “Louder than love”, questo lo slogan che accompagnerà la manifestazione, che unisce alla musica (naturalmente ad alto volume) uno spazio per stare insieme e per essere la versione migliore di noi stessi, in completa libertà.

La location è il parco verde di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, ai piedi del Monte Grappa e vicino alla ben nota Bassano del Grappa, dove quest’estate il palco sarà animato da una serie di nomi da non perdere (e altri ancora da annunciare).

Per chi scalpita la buona notizia è che AMA comincia il 5 luglio, con “AMA Preview”, anteprima di ciò che vedremo ad agosto nella stessa location. Ad aprire la stagione saranno i Queens of the Stone Age (5 luglio, insieme a The Amazons e Kemama), i CCCP e i Marlene Kuntz (12 luglio), e Tedua con Angelina Mango (13 luglio). Non mancherà l’offerta food, i tradizionali mercatini e intrattenimento per tutte le età a completare l’esperienza degli amanti della musica dal vivo.

Dal 21 agosto invece sarà il turno di “AMA Music Festival”, che si preannuncia scoppiettante grazie all’unica data italiana degli Offspring, con il loro punk-rock energico e senza compromessi, accompagnati dai Buzzcocks e dai Neck Deep. Il 22 agosto tocca ai Subsonica e Cosmo che con il loro elettropop sperimentale ben sapranno come accendere gli animi. Il 23 agosto sarà il giorno di ritrovo per gli amanti dell’indie all’italiana, quando sul palco saliranno Coez & Frah Quintale, ma anche dei più giovani, che potranno godersi i live di Clara, Il Tre, Rhove e Kid Yugi. Il 24 agosto è il turno di Paul Kalkbrenner, e la promessa è quella di alzare il volume per tutta la notte. Ad affiancare il producer tedesco, Brina Knauss e Deer Jade. Si concluderà il 25 agosto con un’altra grande sorpresa, gli Editors, band britannica tra le più in vista del panorama alternative.

Ce n’è per tutti i gusti, insomma, ma non è finita qui, perché seguiranno nuovi annunci. Intanto, segnatevi per bene:

Line-up di “AMA Preview” (a oggi):

5 luglio, Queens Of The Stone Age, The Amazons, Kemama

12 luglio, CCCP, Marlene Kuntz

13 luglio, Tedua, Angelina Mango

Line-up di “AMA Music Festival” (a oggi):

21 agosto (Day 1), The Offspring, Buzzcocks, Neck Deep, TBA

22 agosto (Day 2), Subsonica, Cosmo, TBA

23 agosto (Day 3), Coez & Frah Quintale, Il Tre, Clara, Rhove, Kid Yugi, TBA

24 agosto (Day 4), Paul Kalkbrenner, Brina Knauss, Deer Jade, TBA

25 agosto (Day 5), Editors, TBA

Info e biglietti disponibili su www.amamusicfestival.com