A 74 anni Bruce Springsteen ha centrato la sua prima hit country. Non da solo, ma in coppia con Zach Bryan, che negli Stati Uniti è una superstar. Nell’album di quest’ultimo The Great American Bar Scene c’è infatti il duetto Sandpaper, la cui base strumentale può ricordare nella strofa una versione accelerata di I’m on Fire.

Pubblicata lo scorso 4 luglio con l’album, Sandpaper ha debuttato negli Stati Uniti al numero 26 della Hot Country Songs di Billboard, oltre ad arrivare alla posizione 71 della classifica generale delle canzoni, la Hot 100. Era dal 2009 di Working On a Dream, la canzone, che Bruce non appariva in quella classifica. L’album che contiene Sandpaper è entrato in classifica direttamente al numero due dietro a… esatto, The Tortured Poets Department di Taylor Swift.

Il country è uno dei tanti generi che hanno influenzato Springsteen, anche se in maniera non evidente. Lui non ha mai fatto mistero della passione per giganti come Hank Williams o Merle Haggard che, come ha detto una volta, «pongono le domande difficili» che lui stesso si pone. L’apprezzamento per l’immaginario di quel genere ha cominciato a essere evidente ai tempi di The River, per le scelte narrative, ed è diventato più evidente nel 2019 con la pubblicazione dell’album Western Stars, ispirato principalmente al pop californiano di fine anni ’60/inizio ’70.

«Nella musica country» ha detto una volta Springsteen «ho trovato il blues adulto» ovvero «le storie che cercavo di uomini e donne che lavorano, l’amara coscienza che la partita è truccata contro di te». Ha qualcosa di adulto anche Sandpaper dove Springsteen canta: “Quando chiudo gli occhi, penso ai tempi / In cui riuscivo a sentire l’odore e il rumore dei tuoni che venivano da nord / Ogni pino ha il suo tempo / Per superare le piogge dei giorni più giovani” (Northern Thunder è il titolo di un’altra canzone dell’album di Bryan).