21 Savage, Metro Boomin e Wiz Khalifa sono i protagonisti di Balad Beast 2025

Sarà nel Medio Oriente il futuro dei festival? L’Arabia Saudita, dopo essersi aggiudicata la Supercoppa Italiana di calcio e i Mondiali di calcio 2034, si è mossa per diventare protagonista anche della scena mondiale dei festival. A dicembre ce ne sono stati già un paio a Riad, Soundstorm e XP Music Futures, mentre questo mese sarà il turno di Balad Beast, questa volta nel centro di Gedda.

Il 30 e 31 gennaio andrà in scena il Balad Beast, un festival di due giorni prodotto da Mdlbeast a Al-Balad, il centro storico di Jeddah, diventato patrimonio Unesco nel 2014. Più di 70 artisti si esibiranno nei quattro coloratissimi e particolari palchi (Bab Square, Omda Square, Roshan Square and Souq Square) preparati all’aperto in città tra videomapping spettacolari sui palazzi del centro storico e ritmi da ogni parte del mondo. Un festival dunque che si immerge per le strade della città, celebrando la diversità musicale e la cultura dell’Arabia Saudita.

Gli headliner saranno alcuni dei nomi più importanti della scena urban contemporanea: 21 Savage, Metro Booming e Wiz Khalifa. Tra gli altri interessanti nomi da segnalare troviamo, in un mix di groove e generi che puntano, prima di tutto al ritmo, Michael Kiwanuka, Gunna, Ghostly Kisses, Maceo Plex, Tiwa Sawage, Zeyne. Non mancano, inoltre, i talenti locali come Dish Dash, Biirdperson, e Vinyl Mode.

Biglietti e pacchetti VIP sono disponibili sul sito del festival a prezzi piuttosto modesti (114,90 euro per la due giorni).