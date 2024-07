Wiz Khalifa è stato arrestato in Romania per aver fumato una canna sul palco

Wiz Khalifa è stato arrestato sabato notte in Romania per avere fumato dell’erba durante il suo show al Beach Please! Festival.

Il rapper si è acceso una canna davanti a 80 mila persone mentre in sottofondo suonava un classico, The Next Episode di Dr. Dre. Appena sceso dal palco però la polizia lo ha avvicinato e arrestato. L’utilizzo ricreativo della marijuana in Romania è illegale.

Did Wiz Khalifa get arrested in Romania for lighting up some Weed in front of 80k people? pic.twitter.com/nIj0K2iEY3 — LMC (@LMCxLUC) July 14, 2024

In un comunicato della DIICOT (Direzione Investigativa delle Infrazioni di Criminalità Organizzata e Terrorismo) viene chiarita la vicenda: «Durante uno show tenutosi a un festival musicale al resort Costinești, nella regione Constanta, Khalifa era in possesso di oltre 18 grammi di cannabis e ne ha consumato (sul palco) una parte sotto forma di spinello».

Wiz Khalifa, dopo essere stato interrogato, è stato comunque rilasciato e ha scritto in un post Twitter: «Il concerto dell’altra sera è stato pazzesco. Non avevo alcuna intenzione di mancare di rispetto alla Romania accendendomi una canna sul palco. Le autorità però sono state davvero comprensive e mi hanno lasciato andare. Tornerò presto, questa volta senza una canna gigante».