Metro Boomin è stato accusato di stupro

Metro Boomin, il cui vero nome è Leland Wayne, è stato denunciato per violenza sessuale. A rivolgere le accuse è Vanessa LeMaistre, una donna di 38 anni che ha intentato una causa contro il produttore in California. LeMaistre sostiene di essere stata stuprata nello studio dell’artista nel 2016, e di aver successivamente scoperto di essere rimasta incinta. I due si sarebbero conosciuti a Las Vegas nella primavera del 2016, poco dopo la tragica perdita del primo figlio della donna in un incidente.

«Quando Wayne ha invitato la signora LeMaistre nei suoi studi di registrazione in California, dove lei viveva, la donna ha accettato con entusiasmo. Era appassionata di musica e vedeva in quell’esperienza un’opportunità per conoscere il suo lavoro, oltre che una via di fuga dal dolore per la recente perdita», si legge nella causa. «Purtroppo, l’incontro con Wayne le ha provocato un’altra esperienza devastante: essere violentata da qualcuno che aveva finto di essere un amico per mesi».

LeMaistre racconta di aver visitato più volte lo studio di Los Angeles del produttore dopo l’inizio della loro amicizia; la presunta aggressione sarebbe avvenuta durante una di queste visite nel settembre dello stesso anno. In quell’occasione, racconta di aver bevuto subito un bicchierino di alcol, seguito da metà barretta di Xanax, farmaco che utilizzava per l’ansia a causa della recente perdita del figlio. A quanto riferito, Wayne era anche lui in un momento difficile, reduce da una recente rottura con una storica fidanzata. LeMaistre racconta di essersi svegliata più tardi, «completamente incapace di muoversi o parlare», e di essere stata violentata da Wayne. La denuncia sottolinea che LeMaistre non ha mai dato il suo consenso.

Qualche mese dopo LeMaistre avrebbe scoperto di essere rimasta incinta. Nella causa si legge che «non aveva avuto rapporti sessuali con nessun’altra persona, comprendendo quindi che la gravidanza fosse conseguenza dello stupro di Wayne». La donna ha infine deciso di interrompere la gravidanza a causa del «peggioramento della propria salute mentale».

Nella denuncia viene citato anche un verso della canzone del 2017 Rap Saved Me di 21 Savage, Offset e Metro Boomin, che contiene versi come: «Ha preso uno Xanax, poi è svenuta / Vengo dai bassifondi, non sono cambiato / Dai bassifondi, il rap mi ha salvato / Mi fa impazzire, ha il mio bambino».

L’avvocato di Wayne, Lawrence Hinkle II, ha risposto alle accuse tramite TMZ: «Si tratta di una pura e semplice truffa», ha dichiarato. «Sono accuse false. Il signor Wayne si è rifiutato di pagarla mesi fa e si rifiuta di pagarla ora. Si difenderà in tribunale e, in caso di vittoria, presenterà una richiesta di risarcimento per accusa dolosa».

Traduzione da Rolling Stone US.