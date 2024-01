21 Savage, annunciate due date a Milano e Roma

Che l’Italia stia finalmente diventando un puntino sulla mappa dei grandi artisti del rap è decisamente una buona notizia. Dopo l’arrivo di Travis Scott della scorsa estate (con date a Milano e Roma), dopo il quasi approdo di Kanye a Campovolo, l’estate che verrà porterà nel nostro Paese 21 Savage, uno dei rapper più in ascesa di questo periodo.

Dopo il suo joint album, Her Loss, con Drake del 2022 e la pubblicazione del suo terzo disco solista American Dream di qualche settimana fa che gli è valso il primo posto nella classifica americana (qui la nostra recensione), il rapper arriverà in Italia per due date.

21 Savage si esibirà il 29 giugno a Milano all’Ippodromo di San Siro per gli I-Days – in una serata già sold out in cui l’headliner sarà Tedua – e il 16 luglio a Roma all’Ippodromo delle Capanelle. Non ci saranno quindi biglietti per gli I-Days a Milano, mentre per il concerto di Roma i ticket saranno disponibili in prevendita su MyLiveNation dalle 12 di martedì 30 gennaio mentre la vendita generale sarà attiva dalle 12 di mercoledì 31 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.