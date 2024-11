Ecco chi potrebbe interpretare Albus Silente nella serie di Harry Potter

Mark Rylance è in cima alla lista dei desideri del casting per il ruolo di Albus Silente nel nuovo adattamento di Harry Potter della HBO. Lo scrive Variety, citando “fonti che hanno familiarità con il progetto” e sottolineando anche che Warner Bros non ha ancora avviato una trattativa con l’attore, ma lo Studio lo ha contattato per valutare il suo interesse e la sua disponibilità.

I rappresentanti di Rylance non hanno ancora risposto a una richiesta di commento, mentre un portavoce della HBO ha detto: “Apprezziamo che una serie di così alto profilo susciti molte voci e speculazioni. Visto che stiamo lavorando alla pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi”.

Dato che i protagonisti dello show – Harry, Hermione e Ron – saranno probabilmente degli esordienti – è stato lancianto un casting aperto per bambini di età compresa tra 9 e 11 anni all’inizio di questo autunno – non sorprende che, come gli adattamenti cinematografici originali, WBD speri di popolare il cast adulto con alcuni degli attori più famosi del Regno Unito.

I film originali avevano nel cast, tra gli altri, Richard Harris (che è morto dopo i primi due film ed è stato sostituito da Michael Gambon) nei panni del Professor Silente, Maggie Smith in quelli della Professoressa McGranitt e Alan Rickman as Professor Piton.

Harris originariamente rifiutò il ruolo di preside di Hogwarts tre volte prima di essere convinto da sua nipote, secondo il Guardian. “Tutto quello che sapevo è che continuavano a offrirmi la parte e ad aumentare lo stipendio ogni volta che chiamavano. Continuavo a rifiutarlo”, avrebbe detto Harris. “Chiunque sia coinvolto deve accettare di essere nei sequel, tutti quanti, e non è così che volevo trascorrere gli ultimi anni della mia vita, quindi ho detto di no più e più volte”.

Rylance, 64 anni, ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista nel 2016 per il suo lavoro nel film di Steven Spielberg Il ponte delle spie. Ha anche lavorato con Spielberg nel film d’animazione del 2016 Il GGG, basato sul libro di Roald Dahl. I suoi altri crediti cinematografici includono Dunkirk, Il processo ai Chicago 7 e Don’t Look Up, mentre i suoi ruoli televisivi includono programmi come The Government Inspector e Wolf Hall.