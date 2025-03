Un’attrice di ‘Harry Potter’ pubblicherà video dei suoi capelli su OnlyFans per pagare i debiti

Jessie Cave, l’attrice che ha interpretato Lavender Brown in tre film di Harry Potter, ha rivelato su vari profili social media che sta aprendo un account OnlyFans per pubblicare contenuti dei suoi capelli. Ha detto in un video su Instagram che offrirà agli iscritti “fruscii di capelli della migliore qualità” e “roba molto sensuale”. Cave ha specificato che non pubblicherà contenuti sessuali su OnlyFans. I suoi video mireranno ad attrarre coloro che hanno feticismi per i capelli.

“Sto lanciando un OnlyFans, non è a contenute sessuale”, ha chiarito Cave nel suo podcast Before We Break Up Again (tramite Entertainment Weekly), notando che OnlyFans non presenta solo contenuti sessuali nonostante ovviamente associato a quello. “È fetish, ma non significa necessariamente sessuale”.

Nel suo Substack omonimo, Brown è entrata nei dettagli della sua decisione di unirsi a OnlyFans scrivendo: “Un anno. Ci proverò per un anno. Il mio obiettivo? Mettere in sicurezza la casa, togliere la carta da parati all’arsenico/piombo, costruire un nuovo tetto ecc. Pagare i debiti. Rafforzare me stessa. Dimostrare a coloro che in passato mi hanno giudicata male che non sono così dolce? Investire tempo in qualcosa in cui non ho mai investito prima: l’amor proprio”.

“I miei anni di convention di Harry Potter erano in realtà ricerca?” ha aggiunto. “[Mi sembra] di fare qualcosa di cattivo, qualcosa di un po’ incasinato. Mi piace. Stracciare il regolamento della brava piccola attrice”.

Cave ha debuttato come Lavender Brown in Harry Potter e il principe mezzosangue del 2009 e ha ripreso il ruolo in entrambi i film I doni della morte. Anche se è più nota per il suo lavoro nei film di Harry Potter, Cave è apparsa anche in film come Great Expectations e in serie televisive come Black Mirror e Industry. Ha pure doppiato Lavender Brown in due videogiochi di Harry Potter.

OnlyFans è diventata una popolare piattaforma di social media per attori negli ultimi anni. La cantautrice Lily Allen ha rivelato l’anno scorso che l’account OnlyFans che ha creato, dove pubblica foto dei suoi piedi, le fa guadagnare più soldi dei suoi streaming musicali su Spotify.

“Immagina di essere un’artista e di avere quasi otto milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ma di guadagnare di più avendo 1.000 persone iscritte per le foto dei tuoi piedi”, ha scritto su X all’epoca. “Non odiare il giocatore, odia il gioco”.