«Ora il mondo è diventato molto meno divertente»: gli attori di ‘Harry Potter’ ricordano Michael Gambon

Dopo l’annuncio della scomparsa di Michael Gambon giovedì all’età di 82 anni, Daniel Radcliffe ha ricordato l’attore che interpretava Albus Silente in Harry Potter definendolo “uno degli attori più brillanti e spontanei con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare”.

“Con la perdita di Michael Gambon il mondo è diventato molto meno divertente”, ha scritto Radcliffe in una dichiarazione a Variety. “Michael è stato uno degli attori più brillanti e spontanei con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare, ma nonostante il suo immenso talento, la cosa che ricorderò di più di lui è quanto si divertiva a fare il suo lavoro. Era buffo, irriverente e spassosissimo. Amava il suo lavoro, ma non sembrava mai che il suo lavoro lo definisse come persona. Era un narratore incredibile di storie e barzellette, e il suo modo di confondere i confini tra realtà e finzione quando parlava con i giornalisti testimonia che era anche una delle persone più coinvolgenti con cui avresti mai potuto desiderare fare una conferenza stampa”.

“Il sesto film è stato quello in cui ho trascorso la maggior parte del tempo lavorando con Michael, e lui ha reso le ore trascorse insieme davanti al green screen più memorabili e gioiose di quanto avrebbero potuto essere”, ha aggiunto Radcliffe. “Sono così triste nel sapere che se n’è andato, ma sono così grato di essere una delle persone fortunate che hanno potuto lavorare con lui”.

In una videointervista a GQ l’anno scorso, Radcliffe ha ricordato quanto Gambon abbia reso i set di Harry Potter spassosi. Ha spiegato che l’attore faceva degli scherzi proprio prima che la macchina da presa iniziasse a girare, cosa che avrebbe fatto ridere Radcliffe in modo incontrollabile: “A quel punto non ero in grado di riprendermi, e lui invece riusciva in un attimo a entrare nel personaggio, regalandoci una performance piena di solennità e fascino”, conclude Radcliffe. “Sì, è fantastico”.

Anche altri attori di Harry Potter hanno condiviso dei tributi a Gambon sui social. Rupert Grint (Ron Weasley), ha scritto su Instagram: “È triste venire a sapere di Michael. Ha portato così tanto calore e cazzeggio ogni giorno sul set. Mi ha affascinato da bambino ed è diventato un mio modello per trovare il divertimento e il lato eccentrico nella vita. Abbraccio la sua famiglia”.

View this post on Instagram A post shared by Rupert Grint (@rupertgrint)

L’autrice della saga di Harry Potter J.K. Rowling ha definito Gambon “un uomo meraviglioso oltre che un attore eccezionale”, scrivendo su X/Twitter: “Ho adorato lavorare con lui, non solo su Potter ma anche nel Seggio vacante. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Michael e a tutti coloro che lo amavano”.

I've just heard the awful news about Michael Gambon. The first time I ever laid eyes on him was in King Lear, in 1982, and if you'd told me then that brilliant actor would appear in anything I'd written, I'd have thought you were insane. Michael was a wonderful man in additional… — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 28, 2023

Jason Isaacs, che interpretava Lucius Malfoy nei film, ha aggiunto su X: “La più grande emozione di far parte dei film di Potter è stata che [Michael Gambon] conosceva il mio nome e condivideva con me il suo coraggioso e audace senso per il divertimento”.

Magnificent Michael Gambon has died. I learned what acting could be from Michael in The Singing Detective – complex, vulnerable and utterly human. The greatest thrill of being in the Potter films was that he knew my name and shared his fearless, filthy sense of fun with me. — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 28, 2023

“Siamo incredibilmente tristi per la notizia della scomparsa di Sir Michael Gambon”, si legge sugli account ufficiali di Harry Potter. “Ha portato tantissima gioia ai fan di Harry Potter di tutto il mondo con il suo umorismo, la sua gentilezza e la sua grazia. Conserveremo per sempre il suo ricordo nei nostri cuori”.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo — Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023

Richard Harris ha interpretato il ruolo di Albus Silente sullo schermo in Harry Potter e la pietra filosofale (2001) e Harry Potter e la camera dei segreti (2002). Gambon è subentrato dopo la morte di Harris, iniziando con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), e ha continuato a incarnare Silente per il resto della saga.

Very sorry to hear about the passing of Michael Gambon. He was, on and off the camera, a legend. Just a little memory of Michael pic.twitter.com/4M6E6inWMy — James Phelps (@James_Phelps) September 28, 2023

La morte di Gambon è stata annunciata il 28 settembre in una dichiarazione della sua famiglia che diceva: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, a seguito di un attacco di polmonite”.