Ecco chi interpreterà (quasi sicuramente) Albus Silente nella serie di ‘Harry Potter’

Pare che Mark Rylance fosse in cima alla lista dei desideri del casting per il ruolo di Albus Silente nel nuovo adattamento di Harry Potter della HBO. Lo scriveva Variety tre mesi, citando “fonti che hanno familiarità con il progetto”, sottolineando anche che Warner Bros non aveva ancora avviato una trattativa con l’attore, ma lo Studio lo aveva contattato per valutare il suo interesse e la sua disponibilità. Adesso arriva un’altra notizia: John Lithgow è in trattative finali per interpretare Albus Silente nel prossimo adattamento seriale dei libri di J.K. Rowling.

La notizia è stata pubblicata per la prima volta da Deadline ma, <em>Variety pare aver confermato tramite fonti che Lithgow è sempre più vicino al ruolo, anche se HBO ha commentato: “Sappiamo che una serie di così alto profilo susciterà molte voci e speculazioni. Andiamo avanti con la pre-produzionee confermeremo i dettagli solo quando avremo finalizzato gli accordi”.

Nei libri e negli adattamenti cinematografici di Harry Potter, Silente è l’amato ma misterioso preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. È un mago anziano e potente che fa da mentore a Harry nella sua lotta contro il Signore Oscuro Voldemort. Richard Harris ha interpretato Silente nei primi due film di Harry Potter, mentre Michael Gambon ha ereditato il ruolo dopo la morte di Harris.

Lithgow è noto per film come Il mondo secondo Garp, Voglia di tenerezza e Footloose e serie come Una famiglia del terzo tipo, Dexter e The Crown. Più di recente, è apparso in The Old Man e in Conclave, candidato a otto Oscar.

Oltre a Lithgow, il cast potrebbe includere Paapa Essiedu, che secondo quanto riferito è uno dei principali candidati per interpretare il professore di pozioni Severus Piton. Harry, Hermione e Ron, il trio di personaggi principali, saranno probabilmente interpretati da esordienti; La Warner Bros. ha lanciato un casting aperto per bambini di età compresa tra 9 e 11 anni nell’autunno del 2024.

La HBO ha descritto il suo Harry Potter come “un adattamento fedele” che “presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, pieno di fantastici dettagli e personaggi molto amati che i fan di Harry Potter amano da oltre venticinque anni”. Nei piani la serie dovrebbe durare un decennio, con l’intento di far conoscere la storia a un nuovo pubblico, mentre i film, usciti tra il 2001 e il 2011, “restano il fulcro del franchise e sono sempre disponibili per la visione a livello globale”.