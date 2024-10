Delitto Sarah Scazzi, la nuova serie uscirà domani con il titolo ‘Qui non è Hollywood’

Uscirà domani su Disney+ la nuova serie sul delitto Sarah Scazzi prodotta da Groenlandia (la nostra recensione qui). Lo annuncia un comunicato stampa ufficiale della piattaforma streaming e della casa di produzione dopo che, questo 23 ottobre, la messa in onda era stata bloccata dal tribunale di Taranto a seguito del ricorso d’urgenza presentata da Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana (provincia di Taranto).

Le motivazioni della richiesta di Iazzi e della sua amministrazione erano legate al nome originale della serie, Avetrana – Qui non è Hollywood. A detta loro, avere incluso nel nome del prodotto quello del paese avrebbe gettato la sua comunità in cattiva luce, facendola passare per «criminogena, retrograda e omertosa».

L’udienza era stata fissata al tribunale di Taranto per il 5 novembre. Il dietrofront sul blocco alla messa in onda è intanto arrivato grazie al cambiamento in corsa del nome della serie (girata da Pippo Mezzapesa): Qui non è Hollywood, elidendo dunque il riferimento geografico.

Guarda il trailer aggiornato della serie: