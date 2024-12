Abbiamo (quasi) una data per la quinta stagione di ‘Stranger Things’

TV

Per gli ex collaboratori di Ellen DeGeneres lo speciale di Netflix «ha completamente mancato il punto»

Con il monologo comico ‘For Your Approval’ la comica e conduttrice cerca di riabilitare la sua immagine dopo le critiche di “cattiva condotta” che hanno portato alla cancellazione del suo show. Ma chi lavorava con lei sostiene che non c’è niente di vero in quello che dice oggi sul palco