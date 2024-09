«ODIO TAYLOR SWIFT»: Trump è molto arrabbiato perché la cantautrice sostiene Kamala Harris

Donald Trump è furioso. «ODIO TAYLOR SWIFT», ha scritto su Truth Social domenica mattina, pochi giorni dopo che la star aveva sostenuto pubblicamente Kamala Harris.

«Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024», aveva invece scritto Swift in un post su Instagram pubblicato dopo il dibattito di martedì, concludendo il post con la scritta “gattara senza figli”, prendendo in giro il compagno di corsa di Trump, JD Vance, che si era lamentato del fatto che il paese fosse governato, appunto, da “un gruppo di gattare senza figli”.

Non è la prima volta che Trump reagisce agli endorsement di Swift nei confronti dei suoi avversari. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse la scorsa settimana, Trump ha detto: «In realtà mi piace molto di più la signora Mahomes», riferendosi all’amica di Swift, Brittany Mahomes, moglie del quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, che ha messo “Mi piace” a diversi post pro-Trump sui social media.

Uno dei motivi per cui Swift ha detto di aver pubblicamente sostenuto Harris è perché Trump ha condiviso un’immagine di lei generata dall’intelligenza artificiale. «Di recente sono stata informata che una mia versione creata dall’intelligenza artificiale e che sosteneva falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump è stata pubblicata sul suo sito», ha scritto. «Ha davvero evocato le mie paure sull’intelligenza artificiale e sui pericoli della diffusione di disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità».