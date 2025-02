Madonna: «Trump si considera un re: se è uno scherzo, non è divertente»

In un periodo in cui si è ridotta la distanza tra l’account di un troll e quello dei rappresentanti del governo degli Stati Uniti, il profilo X ufficiale della Casa Bianca ha postato l’altro ieri un’immagine sconcertante di Donald Trump.

Impaginata come una copertina del Time, come la scritta Trump al posto della testata, raffigura il presidente con alle spalle lo skyline di New York. Trump ha in testa una corona. Lo strillo è “Long live the King”, lunga vita al re.

L’occasione è la cancellazione a New York del congestion pricing, il pedaggio che gli automobilisti devono pagare per entrare nella zona di Manhattan a sud della 60esima Strada, una misura entrata in vigore il 5 gennaio e pensata per ridurre il traffico nella zona e finanziare le infrastrutture. Chi è contrario afferma invece che è una misura che penalizza i non abbienti. Nel tweet, il presidente dice che togliendo il pedaggio urbano ha salvato New York: «Il congestion pricing è finito. Manhattan, e tutta New York, è salva. Lunga vita al re!». Firmato: President Donald J. Trump.

Tra le tante risposte, da quelle ironiche a quelle preoccupate per la deriva di un presidente che si raffigura come monarca, c’è quella di Madonna in una storia di Instagram.

«Pensavo che questo Paese fosse stato fondato da europei che scappavano da una monarchia per fondare un nuovo mondo governato dal popolo», scrive la popstar. «Attualmente, abbiamo un presidente che si considera un re. Se è un scherzo, non è divertente».