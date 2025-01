Il primo post di Cecilia Sala dopo la liberazione: «Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie»

“Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo”. Cecilia Sala ha fatto il suo primo post su X dopo il rilascio dalla prigione di Evin a Teheran e il ritorno in Italia. “Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”, ha scritto la giornalista, sull’immagine che la ritrae mentre scende dalla scaletta dell’aereo e abbraccia il compagno Daniele Raineri.

Ho la fotografia più bella della mia vita, il

cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie pic.twitter.com/wD2T4Ut3Vo — Cecilia Sala (@ceciliasala) January 9, 2025

«È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia», questa la nota ufficiale diffusa ieri da Palazzo Chigi. Nel pomeriggio, poco dopo le 16, è atterrata all’aeroporto romano di Ciampino, dove ad attenderla c’erano Raineri, i genitori (“È stata una partita a scacchi affollata”, ha detto il padre), il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per alcune ore, Sala è stata sentita ieri a Ciampino dal Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei Carabinieri, l’unità speciale che si occupa di sicurezza e terrorismo, e aerrà trasmessa in Procura, a Roma, una informativa con il suo verbale di audizione.

Come scrive Il Post, fuori da casa sua c’erano ad aspettarla molti giornalisti e telecamere, a cui dopo essere scesa dalla macchina ha detto brevemente: «Ringrazio tutti, ringrazio il governo e quelli che mi hanno tirato fuori».