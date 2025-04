Papa Francesco è morto

È morto Papa Francesca, aveva 88 anni.

Termina dopo 12 anni il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, il Papa arrivato “dalla fine del mondo”, il Papa “cercano”, vicino alla gente e al Sud del mondo, ideatore e interprete di un magistero sociale carico di implicazioni storiche in discontinuità con la teologia dell’integrità avanzata dal predecessore ingombrante, quel Benedetto XVI, con cui Francesco si è addirittura trovato a dover coabitare per il primo tratto di strada.

Un pontificato nel segno dell’apertura, della messa in discussione, del dialogo anche e soprattutto interreligioso, della discontinuità. Dodici anni che sono sembrati dieci volte tanto, con un mondo che si è rovesciato più e più volte, con il ritorno delle guerre guerreggiate, dei populismi a ogni livello e strato, fino alle pandemie da romanzo di fantascienza e ai saluti romani sdoganati direttamente dal podio.

Un Papa politico, un gesuita in purezza, missionario e reggente, di lotta e di governo, vicino a donne e giovani, profondamente argentino quindi già costruito di tutte le parti che compongono la psicologia della cristianità, accomunabile per questa spinta pre-dottrinale alla vicinanza a un altro outsider proveniente dalla stessa parte di mondo e da tutt’altra parte ideologica schierato––almeno in teoria: il campesino simple José Mujica, già presidente dell’Uruguay e simbolo incontrastato di una stagione di speranza che pare definitivamente alle spalle, vicini di casa natia e spirito rebelde, di intransigenza e sacrificio. Mujica ha comunicato recentemente di aver sospeso le cure contro il cancro, tra non molto si ricongiungeranno. O forse no. In fondo era proprio questo il punto.