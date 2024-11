X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per il quinto Live

Giovedì 21 novembre arriva il quinto Live di X Factor che per i concorrenti ha un significato piuttosto importante: è il tempo degli inediti. La puntata come sempre sarà visibile dalle 21:15 su Sky Uno e su Now (a questo link le pagelle dell’ultima puntata). Gli ospiti della serata saranno i Coma Cose.

Una serata divisa in due manche: da un lato, come detto, quella con gli inediti, dall’altra il solito giro di cover dei giudici.

Manuel Agnelli ha assegnato Lilac Wine nelle versioni di Nina Simone e Jeff Buckley e Maps degli Yeah Yeah Yeahs ai Punkcake. Paola Iezzi ha dato Hollaback Girl di Gwen Stefani. Jake La Furia per Francamente ha pensato Believe di Cher mentre Achille Lauro – che comanda la gara con tre concorrenti – ha assegnato un medley di Tu vuò fà l’americano e Bella ciao ai Patagarri, Tango di Tananai a Lorenzo Salvetti mentre ai Les Votives è toccato You Know I’m No Good di Amy Winehouse.

Qui invece i titoli dei sette inediti:

Punkcake – Gloom

Mimì – Dove si va

Lowrah – Malasuerte

Francamente – Fucina

I Patagarri – Caravan

Lorenzo Salvetti – Mille concerti

Les Votives – Monster