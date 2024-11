X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per la semifinale

X Factor è arrivato alla semifinale. Domani sera ci saranno due manche e due eliminazioni. L’ospite sarà Gazzelle.

Funzionerà così. Ci sarà una prima manche in cui i concorrenti si esibiranno con l’orchestra. Il più votato di questa manche andrà direttamente in finale. Nella seconda manche si ascolteranno cover (senza orchestra). Il voto è cumulativo: si sommano quelli della prima e della seconda manche. L’ultimo classificato alla fine della seconda manche sarà eliminato. Il penultimo e il terzultimo si sfideranno e i giudici decideranno chi mandare in finale e chi a casa.

Nella manche con l’orchestra Francamente canterà Per Elisa di Alice, Les Votives Almeno tu nell’universo di Mia Martini, Lorenzo Salvetti Caruso di Lucio Dalla, Mimì Strange Fruit nella versione di Nina Simone, i Patagarri Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley, i Punkcake My Way della versione di Sid Vicious coi Sex Pistols.

Nella seconda manche Francamente canterà L’ultimo bacio di Carmen Consoli, Les Votives Crazy degli Gnarls Barkley, Lorenzo Salvetti Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, Mimì Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, i Patagarri Splendido splendente di Rettore, i Punkcake Gift Horse degli Idles.

Attualmente Achille Lauro ha tre concorrenti, Manuel Agnelli due, Jake La Furia uno, mentre Paola Iezzi è rimasta senza team dopo l’eliminazione giovedì scorso di Lowrah. Dopo la semifinale di domani sera, ne resteranno quindi quattro: si sfideranno nella finale del 5 dicembre che verrà trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli.