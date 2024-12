X Factor o Capodanno anticipato? Finale a Napoli con Gigi D’Alessio e fuochi d’artificio

X Factor 2024 è l’edizione che ha rimesso al centro del dibattito musicale – almeno sui social – lo show di Sky Original (in streaming su NOW), dopo le polemiche e le ipotesi di chiusura in un 2023 tormentato. Quest’anno, invece, con il giusto mix tra talenti, accese discussioni (mai trascese nella baruffa) e una conduzione impeccabile, ci si avvia alla finale di Napoli del 5 dicembre di fronte a 15mila spettatori, per la prima volta in “esterna” nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, in un clima quanto mai sereno e che ha portato all’annuncio di una prossima edizione 2025. Giorgia ha stupito per empatia verso i ragazzi e la capacità di tenere il palco e l’ordine tra i coach. I giudici, Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, finita la luna di miele delle prime puntate, hanno inscenato qualche “scazzo” – o strategia per portare in fondo la propria squadra –, ma alla fine ha prevalso il fair play. I finalisti Mimì, Lorenzo Salvetti, Les Votives e I Patagarri – a parte il ballottaggio fratricida della semifinale dove è uscita Francamente – sono i quattro che più meritano di giocarsi la vittoria e un prossimo contratto discografico. Un quadro che sembra esser stato apprezzato anche dal pubblico, che lo ha premiato con l’incremento degli ascolti del 30% rispetto all’edizione precedente. Non a caso è l’X Factor più visto degli ultimi quattro anni.

Con queste premesse, in tarda mattinata si è svolta la conferenza stampa della finalissima direttamente nella Sala Giunta del Comune di Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e Antonella d’Errico, Executive vice president content Sky Italia, ha spiegato: «Abbiamo ritrovato la connessione con il pubblico grazie a una leggerezza calviniana e i numeri lo testimoniano. Il contratto con la “casa madre” è rinnovato per altri due anni». Poi ha annunciato un’altra sorpresa: «Confermiamo la presenza di Gigi D’Alessio come ospite, oltre a Robbie Williams, e visto che ci sono concorrenti minorenni chiuderemo a mezzanotte». E ricordato i numeri: «Chiudiamo con una media di 2,5 milioni di telespettatori e 52 milioni di interazioni social a settimana». Marco Tombolini, Ceo di Fremantle, ha aggiunto i numeri sull’organizzazione della finale: «Saranno impegnati 650 lavoratori, dei quali 200 del territorio. Il palco sarà di 1000 metri quadrati, con 500 di videowall, si esibiranno anche decine di ballerini, performer con centinaia di costumi di scena, oltre ad aver installato venti postazioni di fuochi d’artificio». Insomma, più di un grande show per la finalissima di X Factor, somiglia tanto a un Capodanno anticipato.

Entusiasta di ospitare l’evento anche il sindaco Gualtieri, annunciato come «un grande fan, tanto che vorrebbe presentare un suo inedito», che ha chiarito: «Un privilegio per Napoli, nella nostra Piazza Plebiscito, da sempre legata alla musica, con giovani talenti molto interessanti. Qui tanti ragazzi hanno trovato una strada per il loro futuro, gli auguro che porti fortuna». Tra i giudici, infine, il bilancio è stato altrettanto positivo. Jake ha esordito con la solita ironia: «Ringrazio la mia manager che mi ha appena ritrovato il portafoglio. Proprio adesso che avevo bloccato tutte le carte… Scusi sindaco, ubi maior, ma io sono venuto qui a fare me stesso». Achille Lauro, passato dal “Senato” dell’X Factor Arena al Comune: «Una esperienza pazzesca e viverla così intensamente te la fa passare molto velocemente. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi in finale, ma anche a quelli eliminati che sono stati bravissimi». Per Paola Iezzi è stata «una edizione formativa, perché pensavo di aver visto e provato più o meno tutto, invece mi ha aiutato a crescere». E domani esce anche il suo primo singolo senza la sorella Chiara, Club Astronave, che presenterà nel corso del Live. Infine Manuel Agnelli, che si è concentrato sulla sua unica concorrente in finale: «La televisione è uno sport diverso, infatti ho cercato di dare a un talento come Mimì, così giovane, l’esperienza che ho maturato negli anni. Non ho dubbi: la sua è la miglior voce che abbia mai trovato a X Factor, in assoluto».