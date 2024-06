Viva! Festival, la migliore elettronica internazionale arriva in Puglia

Il Viva! Festival, consolidatosi negli anni come uno dei più importanti festival dell’estate italiana e punto di riferimento culturale della Puglia, tornerà anche quest’anno per la sua ottava edizione. Il festival si terrà dall’1 al 4 agosto nella splendida cornice della Valle D’Itria, e più precisamente nell’Arena Valle d’Itria costruita proprio a ridosso del borgo antico di Locorotondo, nel fulcro di quell’oasi naturale e nel punto paesaggisticamente più bello, per un’edizione focalizzata sulla musica contemporanea internazionale, in particolare quella di stampo elettronico.

La scelta è chiara a partire dai due nomi più luminosi in scaletta, gli Air e gli Underworld. Il 2 agosto gli Air – che per la prima volta in carriera si esibiscono nel sud Italia e in Puglia – porteranno in Valle D’Itria il suono elettronico colto e sensuale del loro album più importante, Moon Safari, il classico del 1998 in cui è contenuto il brano più importante del duo francese Sexy Boy. In quella serata il palco sarà condiviso con i live di Dardust, che dopo aver aperto Lana Del Rey a Milano torna con un set elettronico, e Godblesscomputers, oltre al dj di un altro duo francese, i Blaze, e Giulia Tess.

Il 3 sarà invece il turno di un’altra celebre coppia dell’elettronica mondiale, e nello specifico inglese, gli Underworld per l’unica data italiana della loro estate. Karl Hyde e Rick Smith festeggiano così i 30 anni del loro cult del ’94 Dubnobasswithmyheadman, in cui erano contenute tracce memorabili come Dark & Long e Spoonman. Nello stesso giorno ci sarà l’occasione di scoprire il nuovo Club Shy di un’altra sensation inglese, Shygirl, la Magica Musica di Venerus, e i ritmi di tre dj e producer davvero intriganti come Logic1000, Whitemary e Nooriyah.

Nelle spiagge di Savelletri di Fasano, invece, avrà luogo Brand New, il nuovo format pensato da Viva! Festival per valorizzare i talenti della penisola, che l’1 agosto ospiterà le esibizioni di Dov’è Liana, Elasi e Thru Collected. La produttrice elettronica Giorgia Angiuli sarà invece ospite dell’Unusual breakfast 2024, immancabile appuntamento oramai tratto distintivo del festival.

Trovate maggiori informazioni sul festival e sui biglietti qui.