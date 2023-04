I film da vedere ad aprile 2023

Super Mario Bros. – Il film

Aaron Horvath, Michael Jelenic al cinema dal 5 aprile

Ricordate il flop anni ’90 starring Bob Hoskins? Ecco, questo nuovo adattamento cartoon del videogioco di culto prova a farlo dimenticare. Cast di voci (originali) da urlo – Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen – e tutto quello che vi potete aspettare: Mario e Luigi, il Regno dei Funghi, i Toad, la principessa Peach… Per cultori e (si spera) non.

Air – La storia del grande salto

Ben Affleck al cinema dal 6 aprile

Ben Affleck, che torna alla regia sette anni dopo La legge della notte, e Matt Damon si riuniscono per raccontare la storia della genesi della linea di sneakers Air Jordan, che ha unito la Nike e Michael Jordan. E creato un mito senza tempo. Nel (super) cast anche Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina e Viola Davis, alias la madre di Magic Johnson.

Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del kung fu

YouNuts! su Prime Video dal 6 aprile

Davide, tredicenne timido e nerd, vive con la madre all’Esquilino, passa le sue giornate con l’amico Yang, cerca di evitare il bullo Nadir e di conquistare la compagna di scuola Yasmin. Finché nella sua vita non arriva Martino, un attore di B-movie al verde che per sopravvivere si finge un finissimo conoscitore del kung fu. Giovani protagonisti e due volti amatissimi: Lillo Petrolo e Carolina Crescentini.

I tre moschettieri – D’Artagnan

Martin Bourboulon al cinema dal 6 aprile

I tre moschettieri al cinema: ancora? Ebbene sì, ma con una regia (di Martin Bourboulon, già autore del biografico Eiffel) che cerca di mettere più carne e sangue al fuoco, riscattando decine di adattamenti del romanzo di Dumas troppo pulitini. E un cast di star francesi da far spavento: François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris e Pio Marmaï sono i quattro guasconi, accanto a loro i sovrani Louis Garrel e Vicky Krieps e la “Milady” Eva Green.

November – I cinque giorni dopo il Bataclan

Cédric Jimenez al cinema dal 13 aprile

Restiamo in terra francese per il nuovo film di un autore specialista in thriller “politici”. Dopo French Connection e BAC Nord, Cédric Jimenez si confronta con una delle pagine più buie della recente Storia parigina: l’attentato al Bataclan. Ne esce una storia piena di tensione, vista con gli occhi dei servizi antiterrorismo francesi e con protagonista il premio Oscar Jean Dujardin.

Passeggeri della notte

Mikhaël Hers al cinema dal 13 aprile

Altro giro, altro titolo d’auteur francese. Parigi, anni ’80: Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), lasciata dal marito, si ritrova da sola a occuparsi dei suoi due figli adolescenti. Quando inizia a lavorare per un programma radiofonico notturno, gli equilibri di tutta la famiglia cambieranno per sempre. Dirige Mikhaël Hers (Quel giorno d’estate), nel cast anche Emmanuelle Béart.

Scordato

Rocco Papaleo al cinema dal 13 aprile

Quarta regia per Rocco Papaleo dopo Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale e Onda su onda. Anche protagonista nei panni di Orlando, accordatore di pianoforti tormentato da forti dolori alla schiena la cui vita cambierà dopo l’incontro con Olga (Giorgia, al suo debutto da attrice), affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva”…

Cocainorso

Elizabeth Banks al cinema dal 20 aprile

Già cultissimo negli Stati Uniti, il nuovo film diretto da Elizabeth Banks racconta una storia incredibile ma vera accaduta nel Kentucky del 1985. In estrema sintesi: un orso trova un borsone contenente oltre 30 chili di cocaina, precipitato nel suo habitat direttamente dal cielo. E pensa bene di mangiarsela: cosa succederà? Assurdità a catena e piccola partecipazione per il compianto Ray Liotta: sigh.

Il sol dell’avvenire

Nanni Moretti al cinema dal 20 aprile

Teaseratissimo sul profilo Instagram di Nanni Moretti, arriva in sala (prima del consueto concorso di Cannes?) questa storia ancora top secret: per ora si sa che c’entrano il circo e il cinema, e che è ambientata nella Roma tra gli anni ’50 e ’70. Gli attori coinvolti però li sappiamo: lo stesso Moretti, i fedelissimi Silvio Orlando e Margherita Buy, più Barbora Bobulova, Elena Lietti e Mathieu Amalric.

Mon crime – La colpevole sono io

François Ozon al cinema dal 25 aprile

François Ozon torna alle atmosfere gialle à la 8 donne e un mistero. E adatta una pièce anni ’30 che non risparmia ironia e colpi di scena. Due giovani e squattrinate coinquiline, un’aspirante attrice e una giovane avvocatessa (le portentose Nadia Tereszkiewicz e Rebecca Marder) sono coinvolte in un delitto apparentemente perfetto. Ma non vi sveliamo di più… Accanto a loro, fuoriclasse come Isabelle Huppert e Fabrice Luchini.

65 – Fuga dalla Terra

Scott Beck, Bryan Woods al cinema dal 27 aprile

Mills (Adam Driver), pilota di un’astronave con a bordo 35 passeggeri, è vittima di un incidente durante un volo nello spazio. Dopo essere stato colpito da un asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto e cerca di risolvere questo mistero. Sopravvivrà? E un’altra domanda: questa svolta thriller/sci-fi di Driver funzionerà?

Winter Boy – Le lycéen

Christophe Honoré su MUBI dal 28 aprile

Autore amatissimo dai cinéphile (vedi titoli come Ma mère, Les chansons d’amour e il più recente L’hotel degli amori smarriti), Christophe Honoré col suo 14esimo (!) film ci regala la sua opera più personale. E compone lo struggente ritratto di un adolescente perduto e ribelle. L’esordiente Paul Kircher, una vera rivelazione, è affiancato da nomi come Juliette Binoche e Vincent Lacoste.