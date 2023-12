Venerus conclude il suo primo club tour con un concerto speciale a Milano

Il 4 dicembre si chiuderà il “‘18-’23 Club Tour” di Venerus, uno dei più apprezzati artisti della recente wave della musica pop italiana. Il tour invernale, suo primo club tour in assoluto, prodotto da Palace Agenzia, ha rappresentato un importante momento di crescita nella carriera di un cantautore che si è sempre dimostrato eclettico e con la volontà di portare avanti un discorso artistico estremamente personale. In questo tour, Venerus ha per la prima volta affrontato l’esigente platea principali club italiani.

Lo speciale appuntamento di chiusura di questo tour si terrà a Milano, al Fabrique, lunedì 4 dicembre. Per Venerus il live è da sempre un momento fondamentale, per questo nel concerto si darà il giusto valore ad ogni tappa del suo percorso: dai primi singoli e EP che lo hanno avvicinato al pubblico, come A che punto è la notte (2018) e Love Anthem (2019), fino al suo atteso album di debutto Magica Musica (2021) e l’ultimo lavoro, Il Segreto (uscito il 9 giugno scorso per Asian Fake/Sony Music).

Il “‘18-’23 Club Tour” è un momento di riflessione per Venerus, un’occasione per guardarsi negli occhi e ripercorrere il viaggio da Non ti conosco fino a Il Segreto. L’artista, insieme alla sua fidata band composta da Filippo Cimatti, Danny Bronzini, Andrea Colicchia, Elia Pastori e Danilo Mazzone, ha già attraversato con successo diverse tappe.

Il concerto rappresenta l’ultimo atto di questa avventura live che ha toccato diverse città italiane, da Treviso a Torino, Cesena e Brescia, facendo quasi sempre sold-out.

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’artista, che vi dà appuntamento il 4 dicembre al Fabrique di Milano per chiudere un bellezza un momento speciale con tutti i suoi fan.