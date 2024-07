Venerus, Cosmo, Coez, Francesca Michielin e molti altri in concerto benefico per la Palestina a Milano

News Musica

Viva! Festival, la migliore elettronica internazionale arriva in Puglia

Sarà la prima volta in Puglia e al Sud Italia per gli Air e l'unica occasione per vedere gli Underworld in Italia quest'estate. E ancora i live di Shygirl, Venerus, Dardust e il dj set dei Blaze. L'appuntamento è dall'1 al 4 agosto in Valle D'Itria