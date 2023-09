Venerus annuncia il primo club tour: il gran finale al Fabrique di Milano

’18-’23 Club Tour. Così si chiama il primo club tour in assoluto annunciato da Venerus, artista tra i più eclettici della scena pop e alternative italiana, che, negli ultimi cinque anni, ci ha stregato e incantato con i suoi testi misteriosi e i suoi ritmi unici. Cinque anni di magia, che sono racchiusi anche nel nome del Tour: ’18-’23 sono infatti gli anni che, finora, siamo stati con l’artista, da Non ti conosco fino all’ultimo lavoro in studio Il Segreto, uscito a giugno di quest’anno. La festa partirà il 3 novembre, con una prima data al New Age Club di Treviso.

A seguire, altre dodici date, per un tour invernale che si snoderà tra novembre e dicembre e toccherà l’Italia da Nord a Sud: il 4/11 al Viper Theatre di Firenze, il 10/11 al The Cage Theatre di Livorno, l’11/11 al Mamamia di Senigallia, il 13/11 all’Estragon Club di Bologna, il 14/11 all’Orion Arena di Ciampino (Roma), il 16/11 al Duel Club di Napoli, il 18/11 al Démodé di Bari, il 24/11 al Lattepiù Live di Brescia, il 25/11 all’Urban Club di Perugia, il 30/11 all’Hiroshima di Torino, il 2/12 al Vidia Club di Cesena. Il gran finale arriverà invece il 4 dicembre al Fabrique di Milano, venue storica per la metropoli lombarda, che a Venerus ha dato i natali.

«Questo tour è un momento di raccoglimento per guardarsi negli occhi e ripercorrere tutto quello che è successo dall’inizio fino a ora e magari sbirciare verso il prossimo futuro». Così dichiara l’artista presentando il suo Club Tour, e sono parole da prendere fuori di metafora. Infatti, ’18-’23 Club Tour si annuncia non solo come un grande shot musicale, ma anche come una vera e propria passeggiata attraverso gli anni che hanno definito la carriera di Venerus, comprendendo dunque brani sia vecchi che nuovi, sempre nel segno delle sperimentazioni sonore e della voglia di darsi quella sfida in più.

Cantautore e polistrumentista, Venerus salirà sul palco con la fidata band composta dal produttore Filippo Cimatti e dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e alle tastiere. Tutte le info e biglietti sono disponibili a questo link. Prepararsi ad atmosfere oniriche, sogni lucidi, condivisione e libertà.

’18-’23 Club Tour è una produzione Palace Agenzia. Rolling Stone Italia è media partner del tour.