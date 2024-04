Viva! Festival 2024, gli Air e gli Underworld sono i primi headliner annunciati

Torna dall’1 al 4 agosto a Locorotondo in Valle D’Itria il Viva! Festival, giunto così alla sua ottava edizione. Per l’occasione il Viva! ha appena annunciato i primi due headliner del festival, due band che dagli anni ’90 hanno settato – seppur in modo diametralmente opposto – l’elettronica contemporanea: gli Air e gli Underworld.

Gli Air porteranno dal vivo – e per intero – il loro capolavoro del 1998 Moon Safari (sì, quello spinto dal singolo Sexy Boy), per un live che si preannuncia un trip cosmico (qua potete capire di che parliamo) tra rock psichedelico e easy listening nell’eleganza sonora tipica che contraddistingue Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel. Dall’altro lato invece, la forza e l’energia degli Underworld, un altro duo (Karl Hyde e Rick Smith) che ha fatto la storia del genere fondendo rock e techno, pop e house, firmando alcuni capolavori come Dubnobasswithmyheadman (1994), Second Toughest in the Infants (1996), Beaucoup Fish (1999) e diventando immortali con la loro Born Slippy.

Queste sono le premesse della nuova edizione del Viva!, punto di riferimento dell’estate festivaliera italiana in equilibrio tra natura, musica e arte. Quest’anno inoltre il Viva! ritorna a casa: l’Arena Valle d’Itria sarà infatti costruita proprio a ridosso del borgo antico di Locorotondo.

Sono disponibili gli abbonamenti per i giorni del 2, 3 e 4 agosto su questo link, mentre la line up completa sarà annunciata nelle prossime settimane.