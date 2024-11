U2, ecco dove vedere oggi il livestream per l’uscita di ‘How to Re-Assemble An Atomic Bomb’

Gli U2 hanno pubblicato oggi la riedizione di How to Dismantle An Atomic Bomb, l’album del 2004 di Vertigo e City of Blinding Lights.

È accompagnata da una raccolta di scarti dalle session dell’epoca intitolata How to Re-Assemble An Atomic Bomb. The Edge lo ha raccontato in questa intervista.

Per festeggiare l’uscita, gli U2 trasmetteranno oggi in livestream il concerto che tennero nel maggio 2005 allo United Center di Chicago durante il Vertigo Tour. L’appuntamento è qui sotto alle ore 18 italiane:

U2 – Vertigo: Live From Chicago, 2005 (Full Concert)

Watch this video on YouTube

Come anteprima, gli U2 hanno già diffuso quattro estratti dallo show, ovvero Beautiful Day, Sometimes You Can’t Make It On Your Own, Vertigo e Where the Streets Have No Name.

U2 - Beautiful Day (Live From Chicago, 2005 / Remastered 2024)

Watch this video on YouTube

U2 - Sometimes You Can't Make It On Your Own (Live From Chicago, 2005)

Watch this video on YouTube

U2 - Vertigo (Live From Chicago, 2005)

Watch this video on YouTube