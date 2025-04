Bono, ecco il trailer di ‘Stories of Surrender’

«Tall tales of a short rock star», dice Bono con un gioco di parole. Le frottole di una rockstar bassetta sono quelle che il cantante degli U2 dice nello spettacolo teatrale Stories of Surrender, in pratica il racconto spettacolarizzato di una vita.

Lo show, legato al libro Surrender. 40 canzoni, una storia, è passato anche dall’Italia nel maggio 2023 per una serata speciale al Teatro San Carlo di Napoli che è stata filmata, come le precedenti, per il documentario che sarà possibile vedere dal 30 maggio su Apple TV+ (ne abbiamo scritto qui).

Ora è uscito il trailer di quello che viene presentato come una «vivida reimmaginazione» dello spettacolo in cui si alternano stralci di intervista al cantante e immagini girate sul palco, dove Bono era accompagnato dal produttore Jacknife Lee all’elettronica e alle percussioni, dalla violoncellista Kate Ellis e dell’arpista e cantante Gemma Doherty. Il regista è Andrew Dominik.