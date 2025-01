Oggi Biden conferirà a Bono la Presidential Medal of Freedom

Joe Biden conferirà oggi la Presidential Medal of Freedom a 19 personalità della politica, della cultura e delle arti. Si tratta della più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Tra i destinatari c’è Bono.

Tra le altre iniziative benefiche, il cantante degli U2 ha collaborato allo US President’s Emergency Plan for AIDS Relief. Pur essendo irlandese ha contribuito come gli altri premiati «in modo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri sforzi significativi della società», come si legge in un comunicato della Casa Bianca. È il primo irlandese a ricevere l’onorificenza dal 2009, quando Obama conferì la Medal of Freedom a Mary Robinson, prima donna a diventare presidente in Irlanda.

L’onorificenza andrà tra gli altri anche a Hillary Clinton, Ralph Lauren, Lionel Messi, Magic Johnson, Michael J. Fox, Denzel Washington, George Soros, Anna Wintour. Due i politici a cui va la medaglia postuma: Robert F. Kennedy e George Romney, governatore del Michigan e padre di Mitt Romney. «Queste 19 persone sono grandi leader che hanno reso l’America un posto migliore».