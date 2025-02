Lo speciale ‘Bono: Stories of Surrender’ a maggio in streaming

Si sapeva che era in lavorazione, ora ci sono la conferma e la data di uscita: lo spettacolo di una vita di Bono, Stories of Surrender, è diventato uno speciale che sarà possibile vedere in streaming.

Il documentario uscirà il 30 maggio su Apple TV+. È diretto da Andrew Dominik, il regista di Blonde, il film su Marilyn con Ana De Armas, ma anche dei documentari su Nick Cave One More Time with Feeling e This Much I Know to Be True.

Lo speciale è presentato come una «vivida rivisitazione», e quindi non un semplice film-concerto, degli spettacoli teatrali tenuti al Beacon Theater di New York basati sul libro Surrender: 40 canzoni, una storia durante i quali il cantante gli U2 racconta la propria storia di vita in monologhi e canzoni. Ad accompagnarlo, la violoncellista Kate Ellis, l’arpista e cantante Gemma Doherty e il produttore Jacknife Lee a cui sono affidate le percussioni e la parte elettronica.

A maggio 2023 Bono ha portato lo show al San Carlo di Napoli (qui il nostro racconto). In quell’occasione sono state effettuate delle riprese particolarmente significative per il racconto del rapporto col padre: la canzone finale dello show è infatti Torna a Surriento. Bob Hewson era infatti un tenore e un amante dell’opera, la sala in cui padre e figlio si trovavano la domenica a bere si chiama Sorrento Lounge e il locale, il Finnegan’s, si trova al numero uno di Sorrento Road. Non è però ancora confermato ufficialmente che quelle riprese siano state utilizzate.

Bono: Stories of Surrender è anche il primo lungometraggio a uscire sulla piattaforma realizzato in Apple Immersive, un formato in 8K che grazie allo Spatial Audio e alla visione a 180 gradi «colloca gli spettatori sul palco con Bono e al centro della sua storia, ultimo esempio del costante impegno di Bono per l’innovazione».