Tributi ai Beatles e Fabrizio De André, grandi nomi e molto altro al Festival delle Colline Mediterranee

Si avvicina l’inizio del festival delle Colline Mediterranee, in programma a partire dal 17 luglio alla Tenuta dei Normanni di Salerno, e le emozioni, complici tre serate celebrative ad alto tasso di coinvolgimento, sembrano già garantite.

Nel programma infatti, che vede talk politico-sociali affiancarsi alla più “tradizionale” dimensione musicale, spiccano alcuni nomi immortali. Il primo, il 19 luglio, è quello di Fabrizio De André, a cui sarà dedicato il concerto-tributo Fabrizio De André o… de “La Cattiva Strada” (organizzato in collaborazione con il Conservatorio musicale Giuseppe Martucci di Salerno). Protagonista sarà l’ensemble Manu’ Squillante with Martucci’s Friends, che, a 25 anni dalla scomparsa del cantautore genovese, ne riproporrà i brani più conosciuti, tra poesia e fragilità umana.

Sul palco per l’occasione, oltre a Manù Squillante, giovane musicista e cantautore salernitano, ci saranno Cristian Rago (batteria e percussioni), Claudio Turner (voce e chitarra), Luca Masi (basso e contrabbasso), Francesco Venneri (fisarmonica), Monica Rispoli (voce e chitarra) e Luce (voce e chitarra). La serata sarà aperta dalla presentazione del libro Si vede dagli occhi. La storia di tre anni da nomade nel mondo, con la presenza di Annacaterina Scarpetta e Alessandro Masucci.

La seconda data da segnarsi in calendario è quella di domenica 21 luglio, quando lo spettacolo Magical mistery story – The Beatles live again catapulterà il pubblico in un viaggio attraverso gli storici successi dei Fab Four. A condurre il tutto saranno i The Beatbox insieme al conduttore e giornalista Carlo Massarini.

Lo show è studiato nei minimi dettagli: dalla strumentazione originale dell’epoca fino al trucco e ai cambi d’abito, la scaletta comprenderà brani come She Loves You, A Hard Day’s Night, Yesterday, Twist and Shout, Hey Jude, Come Together, Let It Be, All You Need is Love, In My Life, Girl ed Eleanor Rigby. A inizio serata sarà ricordato il giornalista e critico musicale Ernesto Assante, scomparso questo febbraio.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà invece giovedì 25 luglio con “Una tromba da Oscar”, concerto che vedrà per protagonista il maestro Nello Salza, trombettista di fama internazionale che ha collaborato a più di 200 colonne sonore del compositore Premio Oscar Ennio Morricone. Sul palco insieme a Salza il suo ensemble storico, composto da Vincenzo Romano (piano, tastiere e arrangiamenti), David Medina (basso) e Gianfranco Romano (batteria).

Tutte le informazioni sul Festival delle Colline Mediterranee sono disponibili sul sito ufficiale: www.festivalcollinemediterranee.it.