Torna Spring Attitude Festival, a Cinecittà arrivano Viagra Boys, The Blaze, MACE e tanti altri

È stata annunciata la line-up completa della tredicesima edizione di Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea che torna il 13 e 14 settembre negli spazi en plein air degli Studi di Cinecittà a Roma e che riunisce nella capitale alcune tra le punte di diamante della musica italiana e internazionale.

Dopo il successo dell’anno scorso, quando il festival registrò 23.000 presenze, la direzione non cambia, e Spring Attitude è pronto ad aprire le porte di Roma al mondo con una line-up che parla ben più di una lingua: tra gli headliner spiccano gli Acid Arab, duo di DJ franco-algerino pronto a far ballare la capitale con la sua elettronica di influenze arabe e mediterranee. Non da meno sarà l’art di Kiasmos, duo composto dal compositore Ólafur Arnalds e Janus Rasmussen; ma l’attesa è grande anche per The Blaze, Barry Can’t Swim con la sua elettronica, per la performance della DJ palestinese Sama’ Abdulhadi e per l’alternative irriverente degli svedesi Viagra Boys.

Due palchi, zero distinzioni gerarchiche, tutti i generi e grandi nomi: questa è la ricetta di Spring Attitude, che vedrà calcare le scene anche una ricca quota nazionale, composta da, tra gli altri, Cosmo con il suo pop sperimentale, Anna and Vulkan con la loro nu-disco mista a psychedelic pop in salsa vesuviana, ma anche MACE, artista e produttore fondamentale per la scena italiana contemporanea.

Si continua con Bobby Joe Long’s Friendship Party, progetto cult del panorama underground, ma non mancherà il cantautorato grazie alla presenza, sempre in quota italiana, della toscana Emma Nolde e dell’astro nascente Marco Castello. Arriveranno poi i Fat Dog con il loro mix di punk, dance e klezmer, ma anche la shoegaze dei Film School, direttamente da Los Angeles. Last bus not least, Marta Del Grandi, Motta, Gaia Morelli, RBSN e Whitemary.

Questi i nome che comporranno Spring Attitude, insieme, inoltre, a Bar Italia, Daniela Pes, Jersey e Mount Kimbie. Le parole d’ordine a tenere insieme tutto: leggerezza, apertura, solarità.

Completano l’offerta di Spring Attitude un’ampia proposta food e la formula cashless per la massima accessibilità.

Tutte le info su https://springattitude.it/