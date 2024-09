Tony Effe ha pubblicato ‘Chiara’, il nuovo diss contro Fedez: “Hai fatto i figli solamente per postarli”

“Chiara dice che mi adora”. Inizia così Chiara, il nuovo diss che Tony Effe ha pubblicato ieri sera in anticipo rispetto ai piani (l’uscita era prevista per domani).

Chiara è Ferragni, ma l’obiettivo è ovviamente Fedez. “Ti piace uomo oppure donna”, canta Tony Effe, forse convinto che la bisessualità sia motivo di vergogna o forse tentando un outing. E ancora: “Tutta la scena ti odia”, “Devi pagare per sentirti più real, sei solo una spia, amico della polizia”, “Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno sei scappato via… infame”, “Hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi”, “Sei il nuovo Lele Mora, sei diventato la puttana di Corona”.

In più, una voce camuffata di una persona che dice che “da gennaio sta cercando di comprarsi gli streaming” (da una versione emersa online si è capito che si tratta di Chiara Ferragni), il racconto di una serata passata assieme in cui “la cocaina ti piaceva” e di nuovo un riferimento al figlio: “Non assomigli a tuo figlio, lo hai chiamato Leone, ma sei un coniglio”.

È il terzo diss della saga dopo le 64 Bars di Tony Effe e la risposta di Fedez L’infanzia difficile di un benestante, il quarto contando Bufu Freestyle di Niky Savage, chiamato in causa in 64 Bars. Non si sa se il beef continuerà (nell’estate 2023 Salmo e Luchè sono arrivati a sei diss). Per ora Fedez ha reagito con un commento su Instagram: «Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano» e «Scarso nel rap, scarso nei valori».

“Chiara dice che mi adora”, ma fino a un certo punto. Anche Ferragni ha postato un commento nelle storie di Instagram dopo l’uscita di Chiara: «Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me ed i miei figli».