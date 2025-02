Sanremo 2025, l’ordine di uscita dei cantanti nella finale

Sanremo, ultimo atto. Questa sera, dalle 20.40 si terrà la finale del 75esimo Festival della canzone italiana. Ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, quest’ultimo reduce dal DopoFestival.

Gli ospiti musicali sono Antonello Venditti, a cui verrà data il premio alla carriera, e Gabry Ponte, autore della sigletta Tutta l’Italia. In collegamento dal palco esterno si esibirà Tedua, dalla nave i Planet Funk. Si rivedranno Bianca Balti per la consegna dei premi e Mahmood, che presenterà il nuovo singolo Sottomarini. Attesi anche Edoardo Bove, Vanessa Scalera e Alberto Angela.

Le 29 canzoni saranno giudicate da Televoto (34%), Giuria della sala stampa, tv e web (33%), Giuria delle radio (33%). Le percentuali relative a questa nuova votazione faranno media col risultato delle votazioni nella Prima serata (quando ha votato solo la sala stampa, che quindi nella prima fase ha avuto un peso maggiore) e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza serata. Verrà così determinata una classifica delle 29 canzoni di cui verranno comunicate solo le prime cinque posizioni, non in ordine di piazzamento. Si procederà a una nuova votazione da parte di Televoto (34%), Giuria della sala stampa, tv e web (33%), Giuria delle radio (33%). Queste ultime due daranno voti da 1 a 5, controbilanciando per quanto riguarda la Sala stampa il peso maggiore avuto nella prima fase.

Il risultato di quest’ultima votazione non darà automaticamente origine al vincitore come in altre edizioni in cui il voto veniva azzerato. Sarà infatti sommato al risultato complessivo di tutte precedenti votazioni, tranne come noto quella della serata delle cover. Dalla nuova media percentuale delle votazioni uscirà la canzone vincitrice. Verranno proclamate anche le canzoni in seconda, terza, quarta e quinta posizione.

Chi vincerà? I bookmaker danno sempre per favoriti Giorgia e Olly, con quote fra i 3 e i 3,75. Hanno però fatto un balzo in avanti Fedez, che per alcune piattaforme ha probabilità di vittoria superiori a quelle di Simone Cristicchi e Achille Lauro, e in maniera molto meno decisa Lucio Corsi.

La puntata di ieri ha fatto registrare 13.575.000 telespettatori (total audience), con uno share del 70,8%.

Ecco l’ordine di uscita:

Francesca Michielin

Willie Peyote

Marcella Bella

Bresh

Modà

Rose Villain

Tony Effe

Clara

Serena Brancale

Brunori Sas

Francesco Gabbani

Noemi

Rocco Hunt

The Kolors

Olly

Achille Lauro

Coma_Cose

Giorgia

Simone Cristicchi

Elodie

Lucio Corsi

Irama

Fedez

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Gaia

Rkomi

Sarah Toscano