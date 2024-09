Fedez risponde a Tony Effe: “Quelli come te io li chiamo infami”

Alle 5 del mattino di ieri un testo opportunamente sfocato. Qualche ora dopo una foto in studio, davanti al microfono, con la scritta “tic tac”. Quindi l’annuncio “fuori stasera su YouTube” con una ragazza di spalle che fa il medio (Taylor Mega, ex di Tony Effe che appare anche nel video). E infine ieri sera è arrivato il diss di Fedez.

L’infanzia difficile di un benestante, titolo che fa riferimento ai 150 euro di “paghetta” settimanale di cui ha parlato il rapper, è il diss cotto e mangiato contro Tony Effe, che nel suo 64 Bars ha attaccato il cantante e il rapper Nicky Savage, che ha fatto coppia con Fedez nel singolo Di Caprio.

“Quest’anno era proprio il tuo anno, ti ingaggerò per il mio compleanno, ma non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagno”, rappa Fedez nel diss in cui descrive Tony Effe come un poseur crackomane (lo stesso rapper si dice assuefatto alla cocaina, che è uno dei temi centrali di 64 Bars).

E ancora: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”; “Scrivi di merda, ma hai bei pettorali, insulti razziali, poi palco con Ghali” (un riferimento agli insulti a Bello Figo); “Sei fai il cecchino sono Donald Trump, se lo faccio io sei JFK”; “Io vengo dalla merda, true story, tu giochi a fare il gangsta, Toy Story”.

C’è anche un riferimento a Red Bull, il brand che ha sponsorizzato il diss di Tony Effe, e a Boem, la bevanda lanciata da Fedez e Lazza di cui l’ex Dark Polo Gang parlava male in 64 Bars: “Red Bull ti ha messo le ali, Fedez ti ha messo una Boem su per il culo”. Nel video, un primo piano della lattina.

Il finale parlato: “Ora Tony prenditi del tempo, chiama la tua prof di italiano e fatti spiegare le rime che ho fatto”. La replica di Tony Effe è per ora laconica ed è apparsa in una storia di Instagram: «Che tristezza».

FEDEZ - L’INFANZIA DIFFICILE DI UN BENESTANTE

In 64 Bars Tony Effe aveva attaccato sia Fedez (“La Chiara dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido”), sia Niky Savage (“Se metto il tuo nome esce la mia foto su Wikipedia, sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un’offesa”). Quest’ultimo ha risposto con Bufu Freestyle.

C’era anche un riferimento alla fidanzata di Niky Savage, descritta come un oggetto da passare agli amici: “Ho scopato la tua bitch, dopo l’ho passata a Sfera, dopo Boro, dopo Shiva, gira gira gira gira”. Roberryc (Roberta Carluccio) ha risposto in un video postato su TikTok definendo Tony Effe “bulletto complessato” e dicendo che “ci sono donne non abbastanza forti che per queste cose potrebbero andare in depressione, se non fare gesti estremi”.