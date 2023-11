La risposta di Fedez a Morgan: «Se non smentirà servirà un’aula di giustizia»

«Morgan è stato mandato via per delle cose che sono successe off, off diretta ma non off camera, molto molto violente, e che non riguardano me». Non per il “vaffa” ad Ambra, non per la battuta su Ivan Graziani, nemmeno per aver tirato in mezzo un problema serio come la depressione in modo improprio. Questa la versione di Fedez riguardo alla decisione di “licenziare” Morgan da giudice di X Factor 2023, condivisa ai microfoni della Iena Valerio Staffelli durante la consegna di un Tapiro, il nono che l’artista riceve nella sua carriera.

Il commento arriva a seguito dell'”editto satellitare” – la prima conferenza stampa della storia su Whatsapp a seguito dell’annuncio di Sky e Fremantle – in cui Morgan ha dichiarato che «Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, bestemmiava e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle e mia figlia mi chiedeva “papà perché hai paura?”».

Continua la replica di Fedez: «Le affermazioni sono così gravi che ho già scritto a Marco [Castoldi, ndr] che se non smentirà cose che non sono vere, io l’unico modo, l’unico luogo, per far valere e per fare emergere una verità è un’aula di giustizia. Perché io non ho sfiorato Morgan con un dito, non l’ho toccato minimamente. Non ho nemmeno tirato pugni al suo camerino».

Nella serata di ieri, in una chat con vari giornalisti, non tarda ad arrivare la reazione di Morgan: «Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare. Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. A loro [gli altri giudici di X Factor] stavo sui co***oni perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione. Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro».