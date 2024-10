Thom Yorke ha interrotto un concerto dopo essere stato fischiato da un manifestante pro-Palestina

Thom Yorke ha lasciato il palco di un concerto solista che stava tenendo a Melbourne dopo aver ricevuto i fischi di un manifestante pro-Palestina. È successo nella serata di oggi (su fuso orario australiano).

In uno dei video che hanno immortalato il momento si sentono urla non chiare, che citano numeri (presumibilmente quelli delle vittime del conflitto tra Israele e Hamas, ora esteso anche alle zone limitrofe), lanciano imprecazioni e scandiscono la parole “children”, bambini. In particolare, l’uomo avrebbe pronunciato il numero 200.000, corrispondente alla stima attuale delle vittime di parte palestinese.

Questa la risposta di Yorke, arrivata tra le proteste del pubblico presente: «Non startene lì come un codardo, vieni qui a dirmelo. Vuoi rovinare la serata di tutti? Ok, accomodati. Ci vediamo dopo». E poi, l’artista ha lasciato il palco, per ricomparire dopo un po’ di tempo ed eseguire l’ultimo brano del set, Karma Police.

After one DOUCHE-CANOE had a political rant, @thom yorke walked offstage but he eventually came back to perform this heavenly version of KARMA POLICE! One of my all time favourite @Radiohead songs at the Sidney Myer Music Bowl – Arts Centre Melbourne.

Non è la prima volta che fan e non indicano i legami di Yorke e dei Radiohead con Israele. Nel 2017, un loro concerto a Tel Aviv aveva fatto alzare più di un sopracciglio. Nel 2023 Johnny Greenwood aveva pubblicato un album con l’artista israeliano Dudu Tassa. Inoltre sua moglie, Sharona Katan, si è sempre mostrata fervente sostenitrice del militarismo israeliano.