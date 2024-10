Stevie Nicks torna al ‘SNL’ 40 anni dopo e canta per i diritti delle donne

Stevie Nicks, che mancava al Saturday Night Live dal dicembre 1983, è tornata al late show per trasmettere un messaggio cruciale.

Nicks ha cantato per la prima volta The Lighthouse, appello all’azione per i diritti delle donne scritto poco dopo che la sentenza Roe vs. Wade, con la quale la Corte Suprema americana aveva legalizzato l’aborto, nel 1973, è stata annullata lo scorso anno. Nicks, inoltre, pur non appoggiando esplicitamente un candidato alla presidenza, ha recentemente elogiato il messaggio di Taylor Swift a sostegno della vicepresidente Kamala Harris.

C’è stata anche una seconda esibizione, questa volta del classico Edge of Seventeen, uno dei brani più conosciuti del suo album di debutto da solista del 1981, Bella Donna. Qui trovate i video:

Stevie Nicks: The Lighthouse (Live) - SNL

