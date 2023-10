Questa Barbie è Stevie Nicks

Dopo aver conquistato i botteghini per un’intera estate diventando il film fenomeno dell’anno, Barbie – o meglio, la Mattel, la casa di produzione della bambolo – continua a far parlare di sé. Questa volta, però, in maniera completamente differente.

Durante un suo concerto al Madison Square Garden di New York, Stevie Nicks ha svelato ai fan presenti all’arena che le è stata dedicata ufficialmente una Barbie. La cantautrice dei Fleetwood Mac ha così mostrato le immagini della bambola sui megaschermi. La Barbie Stevie Nicks si è così presentata nel celebre outfit della musicista utilizzato sulla copertina di Rumors dei Fleetwood Mac, album uscito nel 1977.

Nicks ha poi raccontato la sua reazione alla notizia: «Ero sopraffatta. Pensavo: mi assomiglierà? Avrà il mio spirito? Avrà il mio cuore?». Nicks ha così svelato di essere in possesso di un prototipo di quella Barbie da circa tre mesi, durante i quali se l’è portata dietro in tour: «Quando la guardo, rivedo me stessa a 27 anni. Io sono lei, lei è me».