Steve Albini avrà una strada intitolata a suo nome

Steve Albini avrà una strada che porta il suo nome, a Chicago, Illinois, dove ha vissuto.

L’ordinanza è stata approvata dall’assessore Carlos Ramirez-Rosa, e la via sarà all’isolato 2600-2700 di West Belmont Avenue ad Avondale, tra North Rockwell Avenue e North California Avenue. La “Steve Albini Way” sorgerà dunque dove si trova il suo leggendario studio di registrazione Electrical Audio.

Originario della California, Albini si è trasferito a Chicago per l’università, rimanendoci fino al momento della sua morte, avvenuta lo scorso 7 maggio, quando è stato stroncato da un infarto a soli 61 anni.

Produttore, musicista e icona culturale, Albini ha guidato diverse venerate rock band, tra cui Shellac e Big Black, ed è stato una leggenda indiscussa dello studio di registrazione, anche se ha dichiarato di preferire il termine “ingegnere” a “produttore”. Albini ha registrato In Utero dei Nirvana , Surfer Rosa dei Pixies , Rid of Me di PJ Harvey e innumerevoli altri album classici nel corso di diversi decenni. Il suo ultimo album con gli Shellac è stato To All Trains, che la band si stava preparando a pubblicare e a portare in tour a fine maggio prima che morisse.