‘Stelle color latte’: guarda il video del nuovo singolo di Antonio Palumbo

«Stelle color latte è la storia di una notte magica, di un incontro che dona nuova linfa, di un’alba che insegna a tenere lo sguardo sempre dritto verso l’orizzonte. Il sound di ispirazione balearica ci trasporta in una dimensione onirica, fatta di bassi pulsanti e pianoforte sognante, per un invito a ballare mano nella mano».

Così il cantautore milanese Antonio Palumbo descrive il suo nuovo singolo, scritto da lui e prodotto da Edoardo Romano, di cui oggi esce il singolo.

Stelle color latte anticipa il nuovo album Che cosa dicono le canzoni, che uscirà entro la fine del 2024. Il videoclip è firmato dall’animatore statunitense Rnotte, che ha mantenuto la dimensione onirica e sognante del pezzo.

Nato a Milano nel 1981, Antonio Palumbo esordisce con la band Nebel, progetto italiano neo-folk: tantissima attività live, due dischi autoprodotti fino a La stagione (2010). Nel 2017 arriva il debutto solista con l’ep acustico in inglese Altaguardia, cui fa seguito How Fast We Live, pubblicato a ottobre 2019 e prodotto da Davide Andreoni, con cinque brani ancora in inglese. Nell’estate 2020 pubblica il suo primo singolo in Italiano, sempre prodotto da Davide Andreoni, dal titolo Tutto qui; il videoclip che accompagna il brano va in rotazione su MTV. Del 2022 è invece il singolo Portami, con cui inizia un nuovo percorso che lo vede sperimentare continuamente con nuovi sound, pur mantenendo una cifra melodica riconoscibile. Esattamente come avviene in Stelle color latte e nell’imminente album Che cosa dicono le canzoni.