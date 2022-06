Antonio Palumbo, ascolta il nuovo singolo ‘Portami’

Portami è il nuovo singolo di Antonio Palumbo: un nuovo inizio sulla soglia di una nuova estate atipica, in cui tirare le somme e andare avanti.

Dopo l’EP in inglese How Fast We Live, pubblicato a ottobre 2019, che mescolava pop, rock e glam con tinte 90s, e il brano in italiano Tutto qui uscito nel 2020, a chiudere il cerchio del lavoro fatto fin lì, il 2022 lo vede tornare con questo nuovo singolo in italiano, Portami, con una virata decisa sul sound che sfiora territori urban, complice la produzione di Red Nose.

Antonio Palumbo ricomincia quindi da un singolo che unisce parole e synth nostalgici immerse in un contesto urban, per raccontare un momento difficile: «L’analisi, i quarant’anni, chi se ne va, chi rimane. La tristezza che esiste: a un certo punto te ne accorgi ed è inutile combatterla. Come l’acqua, come il suono di un synth, ti tocca, ti ricopre e poi scorre via, portandoti sull’altra riva. Allora la lasci fare, scopri che impari a nuotare e alla fine sei sano e salvo».

«Questa canzone è arrivata in un momento parecchio difficile, durante il quale non potevo fare altro che sentirmi triste», spiega Palumbo. «È rimasta nel cassetto a lungo. Quando ho iniziato a immaginare come vestire la mia musica nuova la mia curiosità mi spingeva verso territori che non avevo ancora esplorato. Ho incontrato Red Nose, ci siamo chiusi in studio e il suo tocco ha dato il sound perfetto al pezzo: un mix di consapevolezza, fierezza, malinconia e fiducia. È così che mi sento adesso, come quando a 20 anni ascoltavo l’urban dei primi 2000 e tutto sembrava possibile».

Ascolta qui il brano: