Sono tornati gli Slayer: i video del primo concerto dopo cinque anni

Gli Slayer hanno tenuto ieri il primo concerto da cinque anni a questa parte. È successo al Riot Fest di Chicago. Non suonavano assieme dallo show al Forum di Los Angeles del 30 novembre 2019.

Solo pochi mesi fa, a febbraio, Kerry King pensava che una reunion della band fosse improbabile. Due settimane dopo, sono stati annunciati alcuni concerti da headliner in vari festival. La performance di Chicago rappresenta la reunion ufficiale del quartetto formato dal bassista e cantante Tom Araya, i chitarristi Kerry King e Gary Holt, il batterista Paul Bostaph. Hanno fatto una ventina pezzi tra cui Raining Blood, Angel of Death, South of Heaven.

«Non c’è nulla al mondo di paragonabile all’ora e mezza in cui stiamo assieme sul palco», ha detto Araya quando è stata annunciata la reunion. «Se mi è mancato suonare dal vivo? Ma certo», ha detto King.

Qualche video e la set list del concerto:

SLAYER - Intro + South of Heaven - Live @ Riot Fest Chicago - 22/9/2024

SLAYER - Post Mortem - Live @ Riot Fest Chicago - 22/9/2024

SLAYER - Seasons in the Abyss - Live @ Riot Fest Chicago - 22/9/2024

SLAYER - War Ensemble - Live @ Riot Fest Chicago 22/9/2024

Slayer - Hate Worldwide (Live Riot Fest Chicago 2024)

SLAYER - Hell Awaits - Live @ Riot Fest Chicago - 22/9/2024

SLAYER - Raining Blood + Black Magic - Live @ Riot Fest Chicago - 22/9/2024

South of Heaven

Reborn

Blood Red

Postmortem

Repentless

Payback

Temptation

Jihad

Seasons in the Abyss

Born of Fire

War Ensemble

Hate Worldwide

Disciple

Dead Skin Mask

Hell Awaits

213

Mandatory Suicide

Raining Blood

Black Magic

Angel of Death

Da Rolling Stone US.