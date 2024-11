Sanremo Giovani 2024, ecco i nuovi tre semifinalisti

Dalla seconda puntata di Sanremo Giovani 2024, la competizione in onda su Rai 2 condotta da Alessandro Cattelan che porterà alla definizione del cast delle Nuove proposte di Sanremo 2025, sono usciti altri tre semifinalisti, dopo quelli della scorsa settimana.

Si tratta di Settembre, Selmi e Grelmos. I primi due sono ex concorrenti di X Factor 2023. Facevano parte rispettivamente della squadra di Dargen D’Amico e di quella di Morgan. Le loro canzoni (vedi sotto) si intitolano Vertebre e Forse per sempre. Hanno battuto nelle sfide dirette uno Moska Drunkard e l’altro Ciao sono Vale. Grelmos, che con Flashback ha battuto Rea, è una creator, modella e influencer con un milione di follower su Instagram e due milioni su TikTok. I tre semifinalisti di aggiungono ai vincitori della prima puntata del 12 novembre, ovvero Tancredi, Mew, Mazzariello.

A Sanremo Giovani le canzoni vengono giudicate da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo. Dopo altri due gironi eliminatori si arriverà alla semifinale di martedì 10 dicembre in cui da 12 concorrenti si passerà a 6. Questi ultimi e i due cantanti usciti da Area Sanremo si giocheranno la partecipazione come Nuove proposte a Sanremo 2025 nella finale del 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti oltre che di Cattelan. I posti disponibili sono quattro.

A questo link il racconto di una puntata di Sanremo Giovani dal punto di vista dei figuranti. Qui sotto le canzoni vincitrici della puntata di ieri.

Sanremo Giovani 2024 - Settembre canta "Vertebre" 19/11/2024

Sanremo Giovani 2024 - Selmi canta "Forse per sempre" 19/11/2024

