Sanremo 2025, i finalisti delle Nuove proposte sono Alex Wyse e Settembre

La seconda serata di Sanremo 2025 ha prodotto il primo verdetto: i finalisti nella categoria Nuove proposte sono Alex Wyse e Settembre.

Le loro canzoni Rockstar e Vertebre hanno battuto rispettivamente Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore di Vale LP e Lil Jolie e Goodbye (Voglio good vibes) di Maria Tomba in due scontri diretti giudicati dalle tre giurie: televoto (34%), sala stampa tv e web (33%), radio (33%). Domani sera si terrà la finale di categoria.

A differenza dall’ultima edizione, i cosiddetti giovani fanno storia a parte in una sorta di mini talent nel quale presentano pezzi già editi. I quattro semifinalisti saranno in tour a maggio negli Stati Uniti e in Canada.