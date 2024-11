Sanremo Giovani 2024, ecco i primi tre semifinalisti

C’è stata ieri la prima puntata di Sanremo Giovani 2024, il talent in sei parti da cui usciranno i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove proposte. È condotto da Alessandro Cattelan, che a febbraio si occuperà anche del DopoFestival e sarà co-conduttore della finale in coppia con Carlo Conti.

La formula di Sanremo Giovani è una delle piccole novità (per certi versi un ritorno al passato) introdotte da Conti: giovani (l’età massima è stata abbassata da 29 a 26 anni) e big non saranno più mischiati come negli scorsi anni, ma torneranno a gareggiare in categorie separate. Il vincitore nelle Nuove proposte sarà quindi decretato all’Ariston durante il festival nella serata di venerdì 14 febbraio 2025.

Su 564 candidati sono stati scelti i 24 concorrenti che da ieri si sfidano nel talent settimanale Sanremo Giovani trasmesso da Rai 2. Dopo quattro gironi eliminatori, si arriverà alla semifinale di martedì 10 dicembre in cui i giovani passeranno da 12 a 6. Infine, nella finale del 18 dicembre, che sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, i 6 semifinalisti e i 2 cantanti usciti dalla manifestazione parallela chiamata Area Sanremo si batteranno per essere una delle quattro Nuove proposte di Sanremo 2025.

Ieri si sono tenute le prime tre sfide a due da cui sono usciti i primi tre semifinalisti. Sono Tancredi (ex Amici) che ha cantato Standing ovation, Mew (ex Amici) con Oh My God e Mazzariello con Amarsi per lavoro. Hanno battuto Synergy, Sidy e Angie.

A Sanremo Giovani le canzoni vengono giudicate dalla Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia e (non presenti in studio) Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione intrattenimento prime time.