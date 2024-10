Alessandro Cattelan condurrà ‘Sanremo Giovani’ e il ‘Dopofestival’

Dopo i rumors e gli indizi seminati dai diretti interessati, è arrivata l’ufficialità: Alessandro Cattelan condurrà prima Sanremo Giovani e poi il Dopofestival. L’annuncio è arrivato martedì sera durante il Tg1 dal direttore artistico del Festival Carlo Conti.

Quest’anno infatti il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent, che inizierà in tv il 12 novembre con i cinque appuntamenti di “Sanremo Giovani” (in seconda serata su Rai 2 fino al 10 dicembre) per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

Cattelan accompagnerà i giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di Sanremo Giovani – Sarà Sanremo del 18 dicembre: “Dedicargli una via mi sembrava il minimo”, ha scherzato il conduttore pubblicando su IG una foto di lui in via Carlo Conti.”Grazie a @carloconti.tv per il progetto che mi ha proposto. Da Novembre con #sanremogiovani comincerà un talent per selezionare i giovani artisti che avranno accesso al palco di #sanremo25 e sono molto felice di tornare a mettere le mani nella musica soprattutto con delle nuove proposte”. Un terreno conosciuto quello dei talent show per Cattelan, che è stato al timone di X Factor dal 2011 al 2020.

Ma l’impegno di Alessandro non finisce qui: a febbraio, infatti, condurrà il Dopofestival, che – come già annunciato da Conti – tornerà sugli schermi di Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival: “È sempre stato uno dei miei momenti preferiti dei vecchi festival, uno spazio dove commentare tutto quello che succede in quella settimana frenetica”, ha scritto ancora Cattelan sui social. “Mi è capitato di essere a Sanremo durante il Festival qualche anno fa e per quel poco che ho visto in quella settimana, di follia in città ce n’è parecchia. Sapremo farne buon uso! Insomma: un talent e un late night show dopo il programma più importante d’Italia… il mio menù preferito! Ora non resta che cominciare. Riposatevi in questi mesi che a Febbraio andiamo tutti a letto tardi!”.