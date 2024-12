Sanremo 2025, le reazioni all’annuncio dei Big in gara: la migliore è quella di Elodie

Achille Lauro posta un “Ci son cascato di nuovo” (con relativo commento “mille cuori” di Orietta Berti), i Coma_Cose aspettano il responso al bar tra un piatto di pasta e un bicchiere, Willie Peyote scrive: “Eh niente, devo ufficialmente mettermi a dieta”. A ogni big in gara la sua reazione all’annuncio sanremese.

Brunori pubblica una foto di fianco a una statuina di Modugno con le braccia aperte accompagnata dal copy: “Felice di “andare” lassù, Con ti”. Fedez ironizza dicendo che tra i Big almeno c’è uno con cui può parlare (Emis Killa). E poi Joan Thiele e “quella dodicenne al suo primo saggio di chitarra elettrica che amava (e ama) i Led Zeppelin e la musica. Ho pensato di dedicarle questo momento”e la nonna di Francesca Michielin. E ancora il SanrEmis di Emis Killa (con la sua faccia che piace alle mamme), la Drilliguria di Bresh, il Tony Sanremo di Tony Effe, Lucio Corsi che fa un cuore con le braccia, i fantastici 4 Shablo, Guè, Joshua e Tormento e Rose Villain/Joey di Friends e il suo “I’m back, baby”.

E finora siamo più o meno nel classico. Menzione speciale per Rkomi, che per l’occasione ha diffuso a sorpresa sui suoi social il video di un brano inedito: odio, quindi sono, una riflessione sull’odio come motore della nostra società, in cui niente ha valore e tutto ha un prezzo.

Anche se a vincere tutto è l’ironia di Elodie, con un montaggio di lei che giura e spergiura che non sarà a Sanremo 2025: prima da Fazio, poi con Staffelli e infine dalla Pettinelli. LOL.